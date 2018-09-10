В соцсети сообщили о трениях между Пасечником и Пушилиным

10.09.2018 09:00

Главарь ОРЛО Леонид Пасечник не поздравил своего «коллегу» из ОРДО Дениса Пушилина с назначением на пост «главы республики».

Блогер оккупантов Вадим Довгалюк-Касимов пишет, что Пушилина избрали врио ОРДО еще 7 сентября, однако Пасечник никак не отреагировал на это событие. При этом убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко в свое время он поздравлял достаточно оперативно. Довгалюк-Касимов отмечает: «Видимо, что-то известно старому чекисту».

Источник: https://donpress.com