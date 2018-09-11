У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества

11.09.2018 13:26

«МВД ДНР» неожиданно заинтересовалось имуществом убитого главаря «республики» Александра Захарченко.

Тelegram-канал «Двойное дно» со ссылкой на источники в «МВД ДНР» сообщает, что у семьи Захарченко начались серьезные проблемы. Сразу после назначения врио главаря «ДНР» Дениса Пушилина в дом убитого главаря ОРДО с визитом пришли «силовики». «Двойное дно» отмечает: «Полиция „ДНР“ наехала на семью Захарченко по вопросам владения домом (того самого на улице Торецкой) и множеством автомобилей (тех самых лексусов с одинаковыми госномерами 2777)».

Источник ДонПресс