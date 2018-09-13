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На Донбассе подорвался на растяжке 20-летний разведчик ВСУ. ВИДЕО
13.09.2018 10:12
На Донбассе в зоне ООС погиб 20-летний боец из 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский из Шостки.
Городской глава Шостки Николай Нога сообщил, что военному было всего 20 лет и отметил: «Юноша учился в школе № 12, затем успешно сдал экзамены в Шосткинском химико-технологическом колледже, передает donpress.com.
Не закончив обучения, Ярослав вступил в ряды Вооруженных сил Украины и отправился на восток защищать Родину».
По информации Бугаевский был разведчиком. Отмечается, что он пошел на задание и подорвался на растяжке. Несмотря на то, что его срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Теги: Донбасс, разведка, гибель, ВСУ, подрыв, растяжка, ООС
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