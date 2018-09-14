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Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей

14.09.2018 13:50
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Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей

Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" нанесли мощнейшие удары из запрещенных 120-мм минометов по жилому сектору Водяного.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала, как террористы "ДНР" обстреляли Водяное Донецкой области из тяжелого вооружения, передает "Диалог.UA". "Сегодня, 13 сентября, продолжая игнорировать "школьное" перемирие и минские договоренности в целом, вооруженные формирования Российской Федерации цинично обстреляли населенный пункт Водяное, что на Приазовье", - указано в официальном тексте сообщения. Известно, что оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм, запрещенных минскими соглашениями, "Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - уточнили в СЦКК.

Напомним, ситуация в зоне ООС накалена, российские наемники и боевики считают убитых и раненых. Ранее сообщалось, что разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, жертвы, обстрелы, Водяное, ООС
 
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