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Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей
Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" нанесли мощнейшие удары из запрещенных 120-мм минометов по жилому сектору Водяного.
Украинская сторона СЦКК зафиксировала, как террористы "ДНР" обстреляли Водяное Донецкой области из тяжелого вооружения, передает "Диалог.UA". "Сегодня, 13 сентября, продолжая игнорировать "школьное" перемирие и минские договоренности в целом, вооруженные формирования Российской Федерации цинично обстреляли населенный пункт Водяное, что на Приазовье", - указано в официальном тексте сообщения. Известно, что оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм, запрещенных минскими соглашениями, "Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - уточнили в СЦКК.
Напомним, ситуация в зоне ООС накалена, российские наемники и боевики считают убитых и раненых. Ранее сообщалось, что разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, жертвы, обстрелы, Водяное, ООС
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- Усиленные проверки. Боевики «ДНР» и «ВАИ» проверяют весь проезжающий транспорт10:11
- Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей13:50
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