За неделю Донбассе ранили 6 мирных жителей – Хуг

05.07.2018 16:30

В течение прошлой недели на Донбассе 6 местных жителей получили ранения. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает ОБСЕ в Twitter, передает pravda.com.ua.

"На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, так что общее число гражданских жертв за год уже составляет 150 человек: 29 погибших и 121 раненый", - сказал Хуг.

Он добавил, что на прошлой неделе стороны 8292 раз применяли оружие, что на 50% больше чем за позапрошлую неделю.

В общем, с 1 января зафиксировано более 140 тысяч нарушений, в т. ч. почти 6000 случаев применения запрещенного оружия.

"На прошлой неделе зафиксирован 51 случай размещения тяжелого вооружения с нарушением линий отвода: 31 в подконтрольных и 20 в неподконтрольных правительству районах", - сказал заместитель председателя СММ.

Однако, по его словам, с 1 июля, когда вступило в силу решение о "хлебное перемирии" наблюдается постепенное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

"Устойчивый длительный режим прекращения огня возможен, если будут приняты соответствующие меры: отвод вооружения, разведение сил и средств, разминирование. Должна быть абсолютная дисциплина, должны выполняться все положения, согласованные в Минске", - сказал Хуг.