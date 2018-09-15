Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море

15.09.2018 10:00

Ситуацию в Азовском море можно урегулировать только юридически и с помощью международных партнеров Украины, которые уже ведут переговоры с Россией по этому поводу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

«То, что Россия делает, она пытается осознанно остановить судоходство в Азовском море. Это является элементом блокады. Они осуществляют это в виде целенаправленной стратегии, которая действует, как в политическом смысле, как поднятие ставок и давление, в эмоциональном смысле, и, конечно, в плане безопасности», – сказал он.

«Поэтому, то, что мы делаем в рамках наших юридических исков, в рамках консолидации наших партнеров, чтоб коллективно выступать в рамках Конвенции по морскому праву, чтобы сказать, что это не только украинские суда, но и под другими флагами. Другие государства тоже должны четко заявить об этом процессе и уже начали разговаривать с Россией по этому поводу», – продолжил Климкин.

По его словам, для разрешения ситуации в Азовском море необходимо задействовать все ресурсы. «Мы должны понимать, что одна линия – или политическая, или юридическая, или по безопасности не даст результатов, нужно их все свести. Иск у нас, конечно, есть. Он подан в соответствии с Конвенцией по международному праву. Его сейчас рассматривает соответствующий арбитраж», – заявил глава МИД Украины

«Это очень важный иск, который касается и Черного моря, и Азовского моря, и Керченского пролива, и, соответственно, этого нелегально построенного моста. Нам очень важно, чтобы сейчас этот иск очень активно и интенсивно продвигался нами всеми юридическими аргументами», – добавил он.

Источник : https://dnews.dn