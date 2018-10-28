Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО

28.10.2018 16:02

Приглашение Украиной кораблей НАТО для проведения учений в Азовском море усугубит конфликт и напряженность возле границ с Россией. С таким заявлением выступил зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Россиянин убежден что таким способом Киев хочет создать напряжение в информационном пространстве и «понравиться западным спонсорам».

Так же он заявил, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря «в первую очередь пострадает Украина».

«Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ», — заявил Швыткин.

Источник ДонПресс