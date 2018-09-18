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Архив - Донецкая область

"Л/ДНР" атаковали ВСУ : есть жертвы

18.09.2018 08:06
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"Л/ДНР" атаковали ВСУ : есть жертвы

Один оккупант был уничтожен и еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 17 сентября.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на Facebook. Всего по украинским войскам 21 раз открывали огонь. В то же время противник 2 раза применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - говорится в сообщении.
Также российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск у Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.
Источник Обозреватель



Теги: Донбасс, атака, жертвы, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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