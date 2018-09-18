"Л/ДНР" атаковали ВСУ : есть жертвы

18.09.2018 08:06

Один оккупант был уничтожен и еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 17 сентября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на Facebook. Всего по украинским войскам 21 раз открывали огонь. В то же время противник 2 раза применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - говорится в сообщении.

Также российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск у Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.

Источник Обозреватель