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Архив - Донецкая область

«МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка

21.09.2018 19:15
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«МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка

Ранее сообщалось о том, что рынок, располагавшийся на площади Привокзальной в Киевском районе Донецка, был ликвидирован, а директор — задержан по подозрению в мошенничестве.

Вчера на YouTube-канале так называемого «МВД ДНР» был опубликован сюжет на эту тему.

В сюжете сказано, что на директора рынка поступили «заявления о привлечении к ответственности». Якобы он за вознаграждения размещал торговые места вне территории рынка.

Сам задержанный свою вину отрицает. «Кто-то написал заявление на меня, что, якобы, я то ли брал, то ли вымогал деньги. Если бы и надо было что-то сделать, я что сам бы пошел деньги брать? Ну, это глупость какая-то!», — заявил он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, рынок, задержание, ДНР
 
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