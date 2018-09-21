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В ОРДО начинаются веерные отключения света. «Ситуация все хуже и хуже»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на отключения электроэнергии, которые в последнее время участились. Об этом они сообщают в социальных сетях.
«Веерные отключения. Все хуже и хуже ситуация. Скоро будет как в Грузии 90-х, только два раза в день свет, по графику», — возмущаются пользователи.
Такая реакция последовала на сообщение о том, что Калининский район Донецка будет обесточен в период с 24 по 27 сентября (отключения планируются по 12 часов в сутки). Также сегодня, 21 сентября, вплоть до 16:45 не будет света в Макеевке — в Червоногвардейском районе проводится обрезка деревьев, поэтому временно отключена местная ТП. Частично без света остался и Красный Партизан.
Дончане и макеевчане предполагают, что в дальнейшем отключения света по разным поводам будут проводиться и в других районах оккупированных городов. Официальных данных по этому поводу нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, свет, отключение, ОРДО
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