Тайны Мадридского двора: Стрелков рассказал, кто курирует «ЛНР» и «ДНР» от Кремля

22.09.2018 07:51

Помощник президента РФ Владислав Сурков сейчас вряд ли является официальным куратором «ДНР» и «ЛНР» от Кремля, при этом истинная власть сосредоточена в его руках. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин).

По информации Стрелкова, сейчас «республики» от Кремля контролирует некий Козуб. «Все, что происходит за стенами Кремля, это настолько порядков превышает тайны Мадридского двора, что на самом деле мы не знаем, кто курирует "ДНР" и "ЛНР" на данный момент. У меня есть информация, что формальное кураторство по многим вопросам переложено на Козуб», – сказал он.

При этом он констатировал, что формальное кураторство не означает полного влияния. Истинная же власть над «ДНР» и «ЛНР» до сих пор сосредоточена у помощника президента РФ Владислава Суркова. «Фактически вся власть в Донецке и Луганске, начиная с осени 2014 года, формировалась исключительно Сурковым. Он расставлял там людей, он контролировал в итоге все финансовые потоки в республиках. Он налаживал схемы финансирования республик через Южную Осетию, это не является каким-либо секретом. Поэтому, естественно, он обладает всеми рычагами для влияния на власть в Донецке и Луганске, независимо от того – формальный он куратор или нет. Он создал ситуацию (как грамотный интриган, я сказал бы даже – гениальный интриган), при которой без него на Донбассе сейчас не обойтись», – пояснил «экс-министр».

Стрелков подчеркнул, что Сурков своими неформальными командами может блокировать любое действие в «ДНР» и «ЛНР», которое проводится вне его интересов.

«Давайте не забывать, что в нынешней Российской Федерации формальные посты зачастую не дают их обладателям никакой реальной власти, либо ее очень ограничивают. И наоборот – люди, которые формально не занимают высоких постов, на самом деле могут обладать огромной властью, не представляемой по масштабам. И когда мы оцениваем такую непрозрачную систему власти в РФ, кремлевскую систему управления, мы должны смотреть не на формальный титул, а на так называемый "доступ к телу"», – продолжил Стрелков.

Он акцентировал, что у Суркова есть этот «доступ к телу». «Он имеет непосредственный доступ к Путину, имеет право прямого доклада, минуя иные бюрократические преграды. Он являлся и является помощником президента. Т.е. человеком, которым руководит лично Путин. Сурков во многом является столь же влиятельной фигурой, как и глава Администрации президента (Антон Вайно, – прим. ред.), в которую он формально входит. Сместить его может только президент, отчитываться он может только перед президентом. Мы не знаем, что он говорит Путину, что он ему докладывает, но он докладывает ему лично», – детализировал свой тезис «экс-министр».

Поэтому, по мнению Стрелкова, Сурков является одной из ключевых фигур, входит в первую десятку людей, которые управляют Россией.

«Это я высказываю свое мнение. Я много могу не знать. Я никогда не был настолько высокопоставлен», – уточнил Стрелков.

Как сообщалось ранее, после выборов президента России весной 2018 года Суркову активно пророчили отставку с должности помощника президента России. Одна из версий – он потерял влияние на «Л-ДНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ. Прогнозировалось, что место Суркова займет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Однако в июне президент России Владимир Путин указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. За ним сохранилось курирование вопросов, связанных с Украиной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»