Жилые массивы Пивденного попали под обстрел

26.09.2018 19:45

Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский обстрел. Об этом сегодня, 26 сентября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, обстрел произошел ночью 24 сентября. Два снаряда калибром 122 мм попали в жилые массивы. Один из снарядов угодил в крышу жилого дома по ул. Лесная и не разорвался. В момент обстрела в доме находилась пара пожилых людей, чудом никто не пострадал.

Еще один снаряд попал в огород соседнего дома по ул. Лесная. И также не разорвался. Во втором доме в момент обстрела находилось 4 человека, включая 1 ребенка.

Каплин добавил, что волонтеры оказали пожилым людям помощь тарпаулином для накрытия поврежденного участка кровли.

Источник: https://dnews.dn.ua