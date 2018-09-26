- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты14:55
- Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину14:40
- Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению14:10
Жилые массивы Пивденного попали под обстрел
Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский обстрел. Об этом сегодня, 26 сентября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
По его словам, обстрел произошел ночью 24 сентября. Два снаряда калибром 122 мм попали в жилые массивы. Один из снарядов угодил в крышу жилого дома по ул. Лесная и не разорвался. В момент обстрела в доме находилась пара пожилых людей, чудом никто не пострадал.
Еще один снаряд попал в огород соседнего дома по ул. Лесная. И также не разорвался. Во втором доме в момент обстрела находилось 4 человека, включая 1 ребенка.
Каплин добавил, что волонтеры оказали пожилым людям помощь тарпаулином для накрытия поврежденного участка кровли.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, обстрел, ООС
- Зеленополье: год назад боевики устроили украинским солдатам ад на земле
- В "ДНР" заявили о возобновлении боев и озвучили потери
- Бойовики "святкують" Вербну неділю: обстріляли церкву
- Пожилой горловчанин всю ночь спал возле "прилетевшего" снаряда
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Донбасские этюды с привкусом войны
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты14:55
- Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину14:40
- Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению14:10
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника20:30
- Плохая новость для Украины: стало известно, что Лукашенко пообещал Путину на закрытой встрече 20:15
- Венгрия действительно доигралась: стало известно, зачем колонна бронетехники переброшена на Закарпатье 20:00
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- МВФ поставил Украине четыре условия19:33
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон18:15
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Под Донецком идет бой
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины