Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор

27.09.2018 08:28

Для предпринимателей в «ДНР» оккупационные «власти» придумали новый обязательный побор.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, оккупационные «власти ДНР» обязывают предпринимателей устанавливать пожарную сигнализацию и вставлять «сертифицированные» двери. Сигнализация стоит 120 тысяч рублей, а стоимость двери рассчитывается в зависимости от размера и тоже обходится в «круглую сумму».

Вот что пишут предприниматели временно оккупированной территории Донетчины в соцсетях:

«Пожарные обязали магазины ставить пожарную сигнализацию за 120 тр и вставлять сертифицированные двери. А магазинчиков в центре понаоткрывалось ну очень дохрена. Все что нужно знать про бизнес в дыре»,

«Они ссылаются на отсутствие мозгов»,

«Интересноаони в предписании на дбн ссылаются или на СНиП».