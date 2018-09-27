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Архив - Донецкая область

Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор

27.09.2018 08:28
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Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор

Для предпринимателей в «ДНР» оккупационные «власти» придумали новый обязательный побор.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, оккупационные «власти ДНР» обязывают предпринимателей устанавливать пожарную сигнализацию и вставлять «сертифицированные» двери. Сигнализация стоит 120 тысяч рублей, а стоимость двери рассчитывается в зависимости от размера и тоже обходится в «круглую сумму».

Вот что пишут предприниматели временно оккупированной территории Донетчины в соцсетях:

«Пожарные обязали магазины ставить пожарную сигнализацию за 120 тр и вставлять сертифицированные двери. А магазинчиков в центре понаоткрывалось ну очень дохрена. Все что нужно знать про бизнес в дыре»,
«Они ссылаются на отсутствие мозгов»,
«Интересноаони в предписании на дбн ссылаются или на СНиП».



Теги: Донбасс, пожар, двери, сигнальное устройство, ДНР, соцсети, предприниматели
 
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