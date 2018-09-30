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"Путину на Донбасс плевать - вас попользуют, а потом выбросят", - российские оккупанты удивили Сеть заявлением

30.09.2018 11:56
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"Путину на Донбасс плевать - вас попользуют, а потом выбросят", - российские оккупанты удивили Сеть заявлением

Наивные жители оккупированной части Донбасса вместо идеальной России получили "Россию Путина", которая нагло и цинично использует населения оккупированной территории и выбросит его, потому что Москве на Донбасс плевать. Об этом написал известный российский блогер и журналист Эль Мюрид, который ранее активно поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса российской армией.

Комментируя происходящее на Донбассе накануне выборов в "ДНР", Эль Мюрид рассказал, зачем Москве убийства политиков и похищение жены Губарева. Российский блогер назвал жителей оккупированной части Донбасса людьми, которые наивно ошиблись в истинных планах России и Путина, который банально использует захваченный Донбасс в своих личных целях. "Вы хотели в Россию? Нет, ребята. Это не вы в Россию, а Россия пришла к вам. Погостить, на время. Причем не та Россия, которую вы наивно себе рисовали в своих розовых мечтах, а Россия Путина. Которому на вас плевать. И который вас попользует, а потом выбросит", - написал он.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Россия, Донбасс, Путин, оккупанты, заявление
 
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