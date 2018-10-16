Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети

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Так называемые власти псевдореспублики "ДНР" ограничили передвижение жителей захваченных территорий, перекрыв выезд из Донецка в Спартак. Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что террористы "ДНР" недавно соорудили новый блокпост на северо-западной окраине города в районе Путиловки, передает "Диалог.UA".
Появилась информация, что уже завтра, 17 октября, там прекратят пропускать гражданских, чем создадут большие неудобства. Проблема прежде всего затронет жителей Спартака. "Про появившийся блокпост на Донецке северном. Сегодня ехал домой, сказали, что со вторника не будут пускать гражданских…" - пишут пользователи в соцсети.
Также сообщается, что подобные действия незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" могут оправдать привычными лживыми новостями об "обстрелах" со стороны Вооруженных сил Украины из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Теги: Донецк, Донбасс, запрет, боевики
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