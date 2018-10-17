Боевики «ДНР» и наемники несут потери в живой силе

17.10.2018 16:15

Боевики «ДНР» и наемники на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери, которые старательно скрывают. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и воюющие на их стороне наемники несут потери в живой силе. Однако, потери тщательно скрываются. Боевикам дана соответствующая «установка». Известно о них становится либо из соцсетелй, либо от самих боевиков. Так, некто под ником «Скиф» (Ходаковский?), сообщает, что за последние дни погибли 3 боевика:

«Я хотел написать, что за последние дни только в подразделениях, имеющих непосредственное отношение ко мне, погибло 3 парней. Один из Алчевска, другой из Казахстана, а третий местный. Но как я об этом напишу, если нам дана установка считать теперь республику мирной и людей мирными? – Скиф».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

Источник: https://news.dn.ua