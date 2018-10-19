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Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
Когда местным "стражам порядка" удалось по горячим следам найти и задержать отморозков, выяснилось, что практически каждый из них имеет судимость за плечами. И все без исключения воевали в "ополчении Донбасса".
В оккупированном Луганске, несмотря на комендантский час, тяжкие преступления стали обыденностью. Правда, ужасающую статистику предпочитают от обывателей скрывать, в местных СМИ ничего подобного не пишут.
Однако новости просачиваются благодаря социальным сетям. Об этом сообщает "Диалог.UA". Согласно информации, опубликовано в группе "ЛНР – хроники дурдома", в Луганске 17 октября бандиты с оружием напали на немолодого мужчину, который нес в спортивной сумке большую сумму денег – собирался сделать крупную покупку. С огнестрельным ранением живота и ноги его госпитализировали в больницу, а добычей разбойников стали полмиллиона рублей. При этом банда отморозков подстерегала свою жертву буквально возле подъезда на квартале Солнечном.
"Стражам порядка ЛНР" удалось раскрыть преступление в короткие сроки. Злоумышленниками оказались "защитники Донбасса", практически каждый из них имеет судимости за плечами, а один из них – гражданин России.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, нападение, ЛНР, Новороссия
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