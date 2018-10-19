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Архив - Донецкая область

Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО

19.10.2018 11:06
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Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО

В социальной сети опубликовали фото главаря «ЛНР» Леонида Пасечника в оккупированном Изварино, где его угощают яичницей.

Соответствующий снимок появился на странице «ЛНР (Колывано-Бджолария)» в социальной сети Twitter. Под фото написано:

«Вот! Это другое дело! Фото просто народное: „Леня И яичница“! Единение с народом налицо, огурчики соленые, но шашлыки там лишние».

По информации украинского блогера Фашика Донецкого, данное фото сделано в оккупированном поселке Изварино Луганской области, где Пасечник «пустил газ».

Фашик Донецкий отметил:

«Жители Изварино после пуска газа угостили Леонида Пасечника яичницей, пожаренной на газовой плите».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, фото, ЛНР, ОРЛО
 
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