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Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО
19.10.2018 11:06
В социальной сети опубликовали фото главаря «ЛНР» Леонида Пасечника в оккупированном Изварино, где его угощают яичницей.
Соответствующий снимок появился на странице «ЛНР (Колывано-Бджолария)» в социальной сети Twitter. Под фото написано:
«Вот! Это другое дело! Фото просто народное: „Леня И яичница“! Единение с народом налицо, огурчики соленые, но шашлыки там лишние».
По информации украинского блогера Фашика Донецкого, данное фото сделано в оккупированном поселке Изварино Луганской области, где Пасечник «пустил газ».
Фашик Донецкий отметил:
«Жители Изварино после пуска газа угостили Леонида Пасечника яичницей, пожаренной на газовой плите».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, фото, ЛНР, ОРЛО
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