Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год

19.10.2018 16:32

Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в полмиллиарда – миллиард долларов в год. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Университета Организации Объединенных Наций и Европейского совета по международным отношениям Ричард Гован в интервью «Сегодня».

Эксперт отметил, что возглавить миссию должны профессиональные военные и назвал ряд стран, которые могли бы принять участие в миротворческой миссии.

«Вам несомненно нужны профессиональные военные, которые возглавят миссию. Это могут быть страны Северной Европы, в частности Швеция и Финляндия, Австрия и Ирландия, у которых есть миротворческий опыт. Думаю, все согласны, что эти северные страны должны участвовать в миссии. Швеция и Финляндия также заявили, что готовы предоставить своих военных, если обстоятельства будут располагать. Я считаю, что стать частью программы могли бы страны Латинской Америки и другие опытные в миротворчестве государства, такие, как Монголия. Но, вероятно, понадобятся и дополнительные силы. Я считаю, что это тоже поле для компромисса, когда с одной стороны будут миротворцы из стран ОДКБ (к примеру, из Казахстана), а с другой – из некоторых стран НАТО, таких как Турция и, может быть, Италия, которая сейчас не настроена против России. И все это не обойдется слишком дорого. Вообще, знаете, хорошо организованная миротворческая миссия могла бы быть, если бы состояла чисто из натовских военных. Но это политически нереалистично. Именно поэтому вам нужен компромисс», – сказал Гован.

Ричард Гован также отметил, что миротворческая миссия в Украине обойдется в полмиллиарда – миллиард долларов в год. Эксперт также отметил, что действующая Администрация США может не поддержать многочисленную и долгосрочную миротворческую операцию, потому что в США сейчас пытаются сократить расходы на миротворчество в целом.

«В особенности уходящий посол США при ООН Никки Хейли очень скептически относится к этой идее. Она пытается сократить расходы на миротворчество в целом. Хоть сейчас миротворцы ООН обходятся немного меньше, чем пару лет назад, но это по-прежнему почти $7 млрд в год (я имею в виду расходы на действующие миссии в Конго, Судане и т.д.). В зависимости от численности миссия в Украине может обойтись в полумиллиарда – миллиард долларов. Так что это будет дорого. И да, эта Администрация США, которая финансирует четверть всех миротворческих миссий ООН, не поддержит многочисленную и долгосрочную операцию. К тому же, думаю, Трамп хочет наладить отношения с Россией. Поэтому если бы с Россией по этому вопросу был прогресс, США бы согласились на миротворческую миссию, но сказали бы, что она должна быть похожа на ту, которая два года работала в Восточной Славонии (в регионе Хорватии в 1996-98 гг., – авт.)», – сказал Гован.

Эксперт также выразил мнение, что профинансировать миротворцев для Донбасса может Германия, а Франция «настроена более скептически».

«Французы здесь, я думаю, настроены более скептически. А вот немцы действительно в этом заинтересованы, по крайней мере, в своем коалиционном соглашении. Но послушайте, миллиард долларов в год за безопасность в Европе не так уж и много. Не думаю, что, к примеру, Германия захочет отправить своих солдат на Донбасс по историческим причинам и соображениям безопасности. Но я уверен, что она захочет профинансировать миссию, чтобы она была более эффективной», – сказал Гован, отвечая на вопрос о том, могли бы Франция и Германия профинансировать миротворческую миссию на Донбассе.

Источник: https://dnews.dn.ua