В ДНР сегодня праздник. Пушилин выступил с призывом

19.10.2018 21:00

В центре оккупированного Донецке сегодня прошел митинг в честь празднования «дня государственного флага ДНР». Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ.

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил:

«Я призываю вас сохранить верность нашему флагу, обагренному кровью наших бойцов, наших людей. Это флаг, который обязательно приведет нас к победе».

В ходе мероприятия на фасаде одного из зданий на площади Ленина был торжественно поднят самый большой по размерам в «республике» «флаг ДНР» размером 30 на 14 метров.

Источник: https://donpress.com