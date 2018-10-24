В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение

В прифронтовом Торецке Донецкой области отремонтировали поврежденный в ходе обстрелов водопровод и возобновили подачу водоснабжения в город.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В штабе ООС добавили:

«22 октября, согласно заявке КП «Компания» Вода Донбасса «, от оккупационной администрации РФ были получены гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе шахты Гагарина. Аварийно-восстановительные работы поврежденного водопровода начали на следующий же день. Водоснабжение Торецкая восстановлено с постепенным наращиванием давления в водоводе».