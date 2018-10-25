Ситуация на КПВВ сегодня, 25 октября: на «Майорске» и «Марьинке» очереди

25.10.2018 09:24

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/70;

КПВВ «Марьинка» — 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным. В общем вчера через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 190 человек и 1125 транспортных средств;

«Марьинка» — 1020 человек и 1888 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8450 человек и 1576 транспортных средств;

«Гнутово» — 4110 человек и 900 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 570 человек.