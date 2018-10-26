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Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября
Сегодня утром, 26 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,3 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 11290 человек и 1335 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10900 человек и 1925 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9370 человек и 1695 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4025 человек и 870 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11 675 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 30/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/60;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Сергей: «На "Каргилле" в 6:00 льгота 50 машин. Общая пол моста. Пеших много»;
Катерина: «8:05. В Марьинке в Донецк машин 40 основной очереди».
КПВВ «Новотроицкое»:
Андрей: «8:30. Еленовка: основная до поворота, льгота 30 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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