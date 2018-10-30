В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд

30.10.2018 23:46

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе Путиловского моста поставили новый блокпост и полностью перекрыли проезд. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, во временно оккупированной Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты полностью перекрыли проезд через Путиловский мост, поставив новый блокпост:

«ЛА «Запрещено перемещение частного автотранспорта на участке 71км (#Донецк Северный) — Путиловский мост (Донецк) на свежеустановленом блок посту дальтоникам дали много краски. Расцветка „вырви глаз“. Фото видео съемка — запрещена, но 109 автобус спокойно едет»».

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