Несподівано знайшлася печатка Донецької міської ради

01.11.2018 12:47

Натомість несподівано знайшлася інша місцева реліквія - печатка Донецької міської ради. Її володарем виявися колишній секретар цієї установи Сергій Богачов, який минулого тижня «відвідав» підвали гостинної «ДНР». Навесні 2014 року саме Богачов сприяв роздмухуванню антиукраїнських настроїв у Донецьку, саме він сумлінно відпрацьовував методички Партії регіонів на мітингах «руської вєсни» і залякував людей «Правим сектором». Втративши контроль над ситуацією, чиновник втік до Росії, де послідовно просуває тези про громадянську війну в Україні.

Його було затримано 22 жовтня під час візиту до Донецька на сороковини батька за доносом екс-«мера» Донецька Ігоря Мартинова. З моменту затримання до Богачова не пускали адвокатів і родичів, про стан його здоров'я і умови утримання також нічого не повідомлялося. 25 жовтня Богачова відпустили, і вже з Москви він розповів про те, що зберіг печатку і має намір передати її новому складу міськради після місцевих виборів в Донецьку. Нібито саме ця печатка стала формальним приводом для доносу Мартинова і затримання колишнього «регіонала» бойовиками. Хоча зрозуміло, що цікавила їх не вона, а фінансові можливості самого Богачова, які, очевидно, значно погіршилися після викупу з полону.

Источник #FreeДОНЕЦЬК