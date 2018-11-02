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В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»
02.11.2018 10:51
Во временно оккупированной Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, во временно оккупированной Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»… в здание дома престарелых. При этом сообщается, что российских наемников, якобы, «отправили» домой.
Вот что сообщают горловчане в соцсетях:
«3мсб 7мсбр вернулся из Чернухино в Кондратьеву (дом престарелых) на зимние квартиры. Всех россиян отправили домой, служат одни местные»,
«В Кондратьевку. Это Горловка»,
«Да».
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, квартиры, ДНР, боевики, соцсети
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