В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»

02.11.2018 10:51

Во временно оккупированной Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, во временно оккупированной Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»… в здание дома престарелых. При этом сообщается, что российских наемников, якобы, «отправили» домой.

Вот что сообщают горловчане в соцсетях:

«3мсб 7мсбр вернулся из Чернухино в Кондратьеву (дом престарелых) на зимние квартиры. Всех россиян отправили домой, служат одни местные»,

«В Кондратьевку. Это Горловка»,

«Да».