В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей

04.11.2018 16:32

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области страдают из-за невозможности обратиться в лечебные учреждения. В населенных пунктах критически не хватает врачей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сообщают не только о низком уровне медицинских услуг, но и невозможности их получить, т.к. критически не хватает врачей.

Многие медицинские работники рассчитались и уехали с временно оккупированных территорий или сменили род деятельности, занявшись «бизнесом». Причин, кроме тяжелого морального климата, множество – мизерные зарплаты, огромные нагрузки, непонятные требования, не имеющие ничего общего с медициной, запрет выезжать в Украину.

Вот что пишут жители временно оккупированных населенных пунктов в соцсетях:

«В Снежное беда с врачами. Специалистов просто нет! Уехали, рассчитались, занялись бизнесом, ЧОМУ? мало платят, запрещено выезжать в Украину»,

«В Шахтёрск и Кировск также».