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"Включение" "ДНР" в состав России: источник в Донецке заявил о тревожном решении Москвы перед выборами
В Интернете появилась новость о новом распоряжении Москвы, подогревающая возможную интеграцию оккупированной части Донбасса в состав России.
Стало известно, что накануне назначенных на 11 ноября "выборов" главаря "ДНР" в так называемой "республике" запущена масштабная перерегистрация юридических лиц, собственности и земельного кадастра в российское правовое поле.
Об этом сообщил проживающий на оккупированной части Донбасса сторонник "ДНР" в своем Telegram-аккаунте, передает dialog.ua.
Местному бизнесу дали считанные дни для того, чтобы вся документация была приведена в соответствие с российскими законами. Похожая ситуация на Донбассе происходила и ранее, однако теперь Россия хочет полностью вычистить все упоминания Украины и украинского законодательства в местном документообороте. "Бизнесу дают считанные дни, чтобы привести все документы в соответствие с российскими законами. Перерегистрация не первая после 2014 года, но теперь больше нигде нет упоминания Украины и украинского законодательства, все ссылки на российские законы. Остаточне прощавай?" - пишет источник из "ДНР".
При этом пользователи предполагают, что Россия либо пугает Украину возможной аннексией Донбасса, либо всерьез рассчитывает на это. Несмотря на заявление Чеснакова о том, что "люди готовы", настроения жителей "Л/ДНР" говорят об обратном. Люди боятся беспредела боевиков и намерены бойкотировать "выборы". Однако террористы не оставляют попыток заставить жителей Донбасса прийти на "избирательные участки".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, выборы, бизнес, ДНР, боевики
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