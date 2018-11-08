Последние новости раздела
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска
08.11.2018 08:02
Не смотря на заявления представителей РФ, что российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой области нет, эти высказывания не соответствуют действительности. Так, ликвидирован наемник из Новокуйбышевска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донецкой области ликвидирован российский наемник Дергачев Александр Владимирович с позывными «Гарри» или «Шура».
О Дергачеве известно, что он родился в Новокуйбышевске 25 ноября 1990 года.
Ликвидирован 29 октября 2018 года. однако, в соцсетях активно обсуждается причина смерти Дергачева, как «сердечный приступ».
Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, наемник, сердечный приступ, соцсети, РФ
Читайте также:
- Ликвидирован наемник из РФ, воевавший на стороне «ДНР»
- На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого
- На Светлодарской дуге был ликвидирован боевик из Лисичанска
- «Кока умер»: в сети сообщили о смерти российского наемника из Москвы
- Ликвидирован наемник «Демон», воевавший на стороне «ДНР»
- На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе