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В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"

09.11.2018 16:15
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В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"

В одну из школ Донецка привезли 13 тонн картошки для продажи по дешевке или раздачи во время запланированных на 11 ноября "выборов", и обязали учителей под угрозой увольнения "изобразить массовость" во время голосования. Об этом рассказал в Twitter блогер @ZliyShubin, передает "Диалог.UA". 

Он процитировал размещенный в соцсетях пост одного из жителей Донецка, рассказавшего, что в школу, где учится его сын, привезли 13 тонн картофеля, разгружать который заставили старшеклассников.

Потом их отправили по домам, велев не приходить на занятия в понедельник, 12 ноября, когда в школе будет работать "избирательная комиссия". 

А учителей, живущих на территории избирательного участка, расположенного в их школе, обязали 11 ноября "прийти и проголосовать" четко с 14:00 до 15:00, будет телевидение - надо "изобразить массовость", иначе "до увольнения".  "А по сути голосования, так всех учителей обязали проголосовать и отзвониться после куратору", - пишет блогер.

Вот так в оккупированном Донецке будут проводиться "свободные выборы" главаря "ДНР". С картошкой, разгружаемой дармовой рабсилой в виде старшеклассников, с принудиловкой "до увольнения" и с задачей "изобразить массовость" для телевизионной картинки. А еще – с предсказуемым результатом.  Ранее в Сети показали другую сторону Донецка. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, школа, ДНР, ЛНР, картошка
 
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