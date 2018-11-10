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Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП

10.11.2018 17:15
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Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП

ДТП произошло вчера, 9 ноября, в оккупированном Шахтерске. Столкновение случилось на трассе Донецк - Старобельск.

В соцсетях сообщили, что дорожный инцидент приключился под носом у "гаишников" "ДНР", передает "Диалог.UA". Кадры с места ДТП показал в Twitter блогер Necro Mancer. На пассажирском автобусе после удара осталась крупная вмятина, по счастливой случайности погибших нет. Всем пострадавшим помощь медики оказали на месте, люди отказались от дальнейшей госпитализации. Также стало известно, что боевика "народной милиции", находившегося за рулем "Урала" террористов, "гаишники" "ДНР" избили прямо на месте.

Напомним, ранее "министр" "ЛНР" Сидоров устроил пьяное ДТП на КПП "Изварино".

Добавим, на Донбассе после удара об дерево иномарку разорвало пополам.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, автобус, авария, ДНР, боевики
 
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