Звезда «Евровидения» засветился на концерте в «ДНР»

13.11.2018 14:15

Знаменитый белорусский певец, звезда «Евровидения» Дмитрий Колдун выступил перед террористами в оккупированном Донецке, передает replyua.net.

Отметим, компанию исполнителю составила его коллега Юлия Михальчик. Знаменитости засветились 11 ноября в центре оккупированного Донецка во время агитационного концерта. Видео выступления, где на заднем плане возоле сцены фигурируют вооруженные боевики, Михальчик поделилась в своем Instagram. «Как же я люблю эту песню! #почему ну, и Диму, конечно, @koldunmedia тоже», - написала артистка в своем профиле.

Отметим, подписчики знаменитости раскритиковали данное выступление и обрушились с критикой в адрес артистов. «Автоматчик тоже в команде певца?», «Жесть», «А че дядя с автоматом не спел, ну а Дима может уже забыть о гастролях в Украине», «После выступлений в гей-саунах уже ничего не удивляет, Колдун как певец накрылся медным тазиком, осталось ему выступить на празднике сатанистов, что бы уже по полной», «Ганьба», «Нужно было привлечь к исполнению песни и мальчика с ружьем. Хорошо он в кадр попал! Весёлая у вас работа! Романтика!» - писали комментаторы.