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"Я аж прослезился", - Сеть повеселили бредовые рассказы Пушилина о "возвращении в семью" и "рынках сбыта" в ЕС
Фаворит Кремля, который "выиграл" на "выборах в ДНР", сразу начал кормить сказками о "светлом" будущем, которое ожидает жителей "республики".
Так, блогер Necro Mancer показал на своей странице в Twitter фрагмент интервью, которое "победитель" Пушилин дал одному из российских пропагандистских изданий, передает "Диалог.UA".
Заговорив о бизнесе и государстве, главарь "ДНР" начал нести откровенную чушь о "поставках продукции" на рынки сбыта в Европейский Союз и на Ближний Восток, которые были и будут закрыты для фейковых республик.
Отвечая на вопрос пропагандиста о том, что еще может сделать страна-оккупант для псевдореспублики, Пушилин заявил, якобы это вопрос его смущает, после чего "запел" благодарности "великой стране". Террорист заявил, что РФ посодействовала в "частичном восстановлении прав граждан, которые отобрала Украина". Он добавил, что "самое большое" желание жителей – это "возвратиться в семью".
Ранее Цимбалюк рассказал о будущем главаря террористов после громкого заявления. Отметим, реальную власть в регионе Кремль отдал своему куратору Ананченко, несмотря на победу Пушилина. Напомним, в Сети появилось видео, где довольный террорист хвастается своими достижениями в "МММ".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
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