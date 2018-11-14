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Ликвидацию Захарченко заказал человек из окружения Януковича: названа фамилия
К ликвидации бывшего главаря террористов на Донбассе Александра Захарченко может быть причастен человек из окружения беглого Виктора Януковича
Подобное мнение озвучил журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, обстоятельства ликвидации указывают именно на человека из окружения беглого экс-президента Украины.
«Ликвидацию Захарченко всячески пытаются списать на Украину, хотя я сомневаюсь в этом: основания избавиться от этой персоны были у беглого олигарха Сергея Курченко и тех, кто за ним стоял», — отметил он
«Все указывает на то, что именно Курченко стоял за этим убийством, потому что после гибели Захарченко сразу же убрали на оккупированном Донбассе всю его команду. Делать этого не было бы смысла, если бы она устраивала кураторов из России», — заявил журналист.
Казанский уверен, что Захарченко и его команду убрали, так как они сильно мешали планам.
«Сейчас олигарх из окружения Януковича Курченко, можно сказать, является неофициальным хозяином этих территорий», — подытожил Казанский.
Ранее сообщалось, что в сети появились новые подробности ликвидации главаря пророссийских террористов Александра Захарченко. Благодаря российским медиа, которые обнародовали видео с моментом подрыва, можно детально разобрать операцию по ликвидации скандального главаря террористов.
Своими наблюдениями с украинскими журналистами решил поделиться бывший военный ВСУ, который полтора года занимался минно-подрывным делом на передовой.
«Возгорания не было, то есть взрывчатки было очень мало. Осколков тоже не обнаружено, значит было заложено безоболочное устройство», — уверяет экс-боец.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, Захарченко, Янукович
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