В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение

14.11.2018 18:51

На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области более, чем на сутки планируют отключить электроэнергию. Об этом сообщили в «министерстве энергетики ЛНР».



Сообщается, что света не будет с 22:00 16 ноября и до 8:00 18 ноября. По информации «ведомства» это необходимо для проведения «аварийных безотлагательных энергетически работ».



Электроэнергия будет подаваться в больницы, аварийные службы, предприятия пищевой промышленности, крупные супермаркеты, для этого будут задействованы дополнительные источники питания. Также будут обеспечиваться электричеством котельные, обеспечивающие теплом медицинские учреждения.

Источник: https://donpress.com