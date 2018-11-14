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В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение
14.11.2018 18:51
На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области более, чем на сутки планируют отключить электроэнергию. Об этом сообщили в «министерстве энергетики ЛНР».
Сообщается, что света не будет с 22:00 16 ноября и до 8:00 18 ноября. По информации «ведомства» это необходимо для проведения «аварийных безотлагательных энергетически работ».
Электроэнергия будет подаваться в больницы, аварийные службы, предприятия пищевой промышленности, крупные супермаркеты, для этого будут задействованы дополнительные источники питания. Также будут обеспечиваться электричеством котельные, обеспечивающие теплом медицинские учреждения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, свет, электроснабжение, ОРЛО
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