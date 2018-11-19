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НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники
Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ заявила о стягивании большого количества военной техники в зоне ООС на Донбассе. Об этом говорится на странице ООС в Facebook.
Так, в СЦКК уточняют:
«По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 17.11.2018, 16 ноября команда СММ ОБСЕ зафиксировала четыре единицы РСЗО (БМ-21 «Град») вблизи Новоамвросиевского.
Также, по данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября, было выявлено 29 танков (неустановленного типа) возле Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии вблизи Мирного».
Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировала наличие вооружения в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области 8 прицепных гаубиц (шесть 2А65 «Мста-Б», 152 мм, и две Д-30 «Лягушка», 122 мм).
При этом украинская сторона СЦКК расценивает сосредоточения значительного количества боевой техники подразделений НВФ за пределами выделенных мест хранения, как очередную попытку спровоцировать активное противодействие со стороны подразделений Объединенных сил.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, военная техника, НВФ
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