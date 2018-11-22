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Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной

22.11.2018 15:58
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Боевики Донбасса активизировались: очередной "гумконвой" из России стал этому причиной

На территории "Л/ДНР" сепаратисты снова начали активные действия. Об этом рассказали сегодня, 22 ноября, в штабе ООС. Многие уверены в том, что это связано с очередным "гумконвоем" из России, в котором могло быть спрятано вооружение для боевиков. Стало известно о том, что за прошлый день боевики обстреляли более десяти раз позиции ВСУ.
И некоторые связывают эту активность с тем, что в "Л/ДНР" прибыл очередной "гуманитарный конвой" из Российской Федерации, передает "Диалог.UA" . "Оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Сепаратисты не прекращают вести огонь из вооружения, которое было запрещено минскими соглашениями", - сказал корреспондентам "Экспресс-онлайн". Кроме того, в издании сообщили о том, что Российская Федерация отправила на Донбасс очередной "гумконвой". Отмечается, что это 83-й груз, который был отправлен РФ. Россияне уверяют в том, что эти конвои набиты продовольствием и медицинским оборудованием. Тем не менее, эти конвои не осматривают украинские пограничники, поэтому вполне возможно то, что там может быть и оружие для боевиков.



Теги: Россия, Донбасс, боевики, гуманитарный конвой
 
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