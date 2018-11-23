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Подразделения НВФ ударили из гранатометов и понесли потери
23.11.2018 10:02
За минувшие сутки подразделения НВФ 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС.
Отмечается, что НВФ вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник вел обстрел позиций украинских военных в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское и Павлополь.
Также, противник применял вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты — вблизи Луганского.
По данным украинской разведки, двое членов НВФ получили ранение.
С начала суток, утверждают в штабе ООС, противник огневой активности не проявлял.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гранатомет, ВСУ, НВФ, ООС
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