На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин

24.11.2018 17:17

Очевидці повідомляють про величезне скупчення машин на блокпості бойовиків "Каргіл", що на Донеччині

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на соцмережі.

"Запустили о 17:10 на паспортний ДНР. Простояли 12 годин - з 5:20 ранку в чесній безкоштовній черзі. Були вранці в першій двадцятці. Висновки робіть самі", - йдеться в одному з дописів.