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На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин
24.11.2018 17:17
Очевидці повідомляють про величезне скупчення машин на блокпості бойовиків "Каргіл", що на Донеччині
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на соцмережі.
"Запустили о 17:10 на паспортний ДНР. Простояли 12 годин - з 5:20 ранку в чесній безкоштовній черзі. Були вранці в першій двадцятці. Висновки робіть самі", - йдеться в одному з дописів.
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, очереди
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