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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября

25.11.2018 08:46
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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось 150 авто. Больше всего – у «Марьинки».

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в воскресенье в штатном режиме и открылись по графику осеннего периода, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, передает avdeevka.city.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 0/30;
«Гнутово» - 0/20.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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