Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября

25.11.2018 08:46

Сегодня, 25 ноября, у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось 150 авто. Больше всего – у «Марьинки».

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в воскресенье в штатном режиме и открылись по графику осеннего периода, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, передает avdeevka.city.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40;

«Марьинка» - 0/60;

«Новотроицкое» - 0/30;

«Гнутово» - 0/20.