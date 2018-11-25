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Убит защитник Украины: двое российских наемников были ликвидированы мощным ответом ВСУ, трое ранены
Штаб операции Объединенных сил констатировал, что армия Украины и незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" несут летальные потери на Донбассе.
В течение 24 ноября пророссийские боевики "ЛДНР" 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Уточняется, что противник дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Незаконные вооруженные формирования вели обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединское.
Оккупанты РФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил был смертельно ранен противником.
По данным разведки, за прошедшие сутки, два боевика были уничтожены, еще три сепаратиста вооруженных формирований получили ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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