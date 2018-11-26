В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ

26.11.2018 09:42

За минувшие сутки подразделения НВФ 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, девять раз применив запрещенное оружие, в результате ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

По данным штаба противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, и Лебединский.

Участники НВФ вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82-мм вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганское и Чермалык. Минометы же 120-го калибра противник трижды применили у Троицкого и один раз — в районе Луганского.

С начала суток незаконные формирования огневой активности в районе проведения операции не проявляли.

Источник: https://donpress.com