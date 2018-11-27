Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина

27.11.2018 18:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина

Почти сразу после фейковых "выборов" на Донбассе исчез из информационного пространства новый главарь "ДНР" ставленник Кремля Денис Пушилин.

О внезапном исчезновении Пушилина рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

"Где царь?” - задались вопросом сепаратисты, уточнив, что после "выборов" стало "тихо в народной, но победившей рассудок "республике"". И действительно, Пушилин как-то резко исчез из информационного пространства сразу после своей "инаугурации". Подконтрольные ему СМИ перестали "петь хвалебные оды" новому главарю. "Явите царя народу, негоже прятать от нас - холопов", - самокритично призвали сепаратисты. Они пожаловались, что не имеют теперь того, кому могу предъявить претензии за творимый на Донбассе беспредел. "И где обещанное сурковское Диво-Дивное, экономическое?" - поинтересовался "Донецкий Абориген".

Соцсети выступили со своими предположениями, куда мог исчезнуть Пушилин. Многие уверены, что он все еще не отошел от праздника по случаю своей "инаугурации". Другие не сомневаются, что и не отойдет.



Теги: Донбасс, выборы, инаугурация, исчезновение, ДНР, Пушилин, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх