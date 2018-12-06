В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"

06.12.2018 20:08

Дончане жалуются, что после фейковых "выборов" в ОРДО резко взлетели цены на продукты. Продукты подорожали от 5 до 15 процентов.

Жители ОРДО жалуются, что получают маленькие зарплаты и пенсии. На некоторых предприятиях Донецка уже дошло до того, что вместо денег выдают продуктовые пакеты, передает "Диалог.UA".

Дончане признаются, что качество российской еды ужасное, поэтому многие, как пишет Марина Петрик для "Обозреватель", стараются выезжать на подконтрольную Украине территорию.

"Вот на днях ходили в магазин и на рынок. Больше всего, конечно, подорожал хлеб, был 15 руб. (7,5 грн), стал 18 руб. (9 грн). Мука подорожала, еще неделю назад была по 30 руб., теперь уже по 33-34 руб. (16,5–17 грн). Яйца тоже подскочили в цене на 10 руб.: было 50 руб., а стало 62 руб. (31 грн)", – рассказала пенсионерка из Донецка Валентина Яковлевна.

В свою очередь, боевики уверяют, что люди раздувают панику, а продукты если и подорожали, то очень "незначительно".

Пенсионеры "ДНР" говорят, что по отчетам "властей" "республики" люди в ОРДО живут как в "раю". У них есть дешевая еда, а в Украине - настоящая жуть и голод.

"На самом деле мериться ценами бессмысленно ,потому что украинцам всем подняли пенсии, а тут, какими они были до начала военных действий, такими и остались. И далеко не у всех пенсионеров есть возможность постоянно мотаться туда-сюда, чтобы отметиться в социальной службе. А если не отметился, то украинской пенсии тебя лишают. Зарплаты у вас выше, чем у нас", – отметил пенсионер из Донецка Виктор Иванович.

Он добавил, что на некоторых предприятиях в "ДНР" уже начали вспоминать о печальной практике голодных 90-х и вместо денег дают продукты. Правда, качество не очень, так как российское.

Единственное, чем еще тешат себя жители ОРДО, дешевая коммуналка. Но в той же Украине, отмечают дончане, на услуги ЖКХ есть субсидия, а в "ДНР" она не предвидится.

"Многим тут просто приходится сводить концы с концами, поэтому каждое повышение цен – это катастрофа", – признался Виктор Иванович. Дончанин Владимир констатирует, что подорожало буквально все. "Власти" "льют в уши", что среди факторов – погодные условия.

Дончане могут еще понять повышение на овощи и фрукты, но вот космические цены на мясо в их головах ну никак не укладываются.

"До Нового года и Рождества еще месяц, на праздники еще цены поднимут. Вот мясо сейчас 380 руб., интересовался на рынке, говорят, будет 400 и больше", – констатирует Владимир.

Дончане говорят, что российские колбасы, сосиски, сыры, консервы и прочие продукты есть невозможно.

Ужасного качества и завозимая из РФ рыба. Она заморожена не раз и отдает тухлым и старым запахом.

"Колбаса больше похожа на бумагу, даже в сырокопченой нет мяса. Ужасная курятина. Говорят, в самой России качество тоже не очень, но получше, чем нам привозят, поэтому раз в месяц мы стараемся поехать в Курахово, на подконтрольную территорию, и купить нормальные продукты", – пожаловалась мама двоих детей Виктория Тищенко.

Еще одна женщина призналась, что молочные продукты покупает только при выезде за линию разграничения и не дает детям молочные продукты производства РФ.

Кстати, аналогичная ситуация и с медпрепаратами. Многие их стараются покупать на территории, подконтрольной Украине. В ОРДО с лекарствами серьезная проблема: они в сравнении с Украиной очень дорогие, и в "ДНР" Россия завозит много подделок.

Также дончане признаются, что в "ДНР" можно встретить и украинские товары, они сюда попадают благодаря контрабандистам. В основном это разные соусы, кетчупы и консервы, реже – сыры и кондитерские изделия.