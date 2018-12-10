Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе

10.12.2018 12:30

Боевики так назваемых "республик" "Л/ДНР" не оставляют попыток расшатать обстановку на временно оккупированном Донбассе обстрелами.

За прошедшие сутки, 9 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" 14 раз атаковали позиции ВСУ, передает "Диалог.UA".

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по защитникам Украины в районе Новотошковского и хутора Свободного.

Кроме того, противник бил по украинским опорным пунктам ВС Украины вблизи Станицы Луганской, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, шахты "Бутовка", Павлополя, Водяного и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

А в рядах сепаратистов 2 боевиков были уничтожены, а еще 4 — ранены.



Источник: www.dialog.ua