Уже минус девять: подробности крупных потерь террористов "ДНР/ЛНР" на линии разграничени

08.09.2018 08:15

Большинство летальных потерь российских боевиков на Донбассе – не боевые. Оккупанты становятся "200-ми" во многих случаях от чрезмерного употребления алкоголя, причем далеко не лучшего качества.

Так, в "ДНР/ЛНР" не боевых летальных потерь у орков было семь за август, с начала сентября – уже два "отохотившихся" террориста, передает "Диалог.UA".

Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook пишет, что среди террористов возросло количество суицидов и смертей от несчастных случаев.

Он также добавляет, что в террористической "ЛНР" оккупантов после распития метилового спирта настигла расплата. Один боевик умер, а второй ослеп.