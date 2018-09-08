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Уже минус девять: подробности крупных потерь террористов "ДНР/ЛНР" на линии разграничени
08.09.2018 08:15
Большинство летальных потерь российских боевиков на Донбассе – не боевые. Оккупанты становятся "200-ми" во многих случаях от чрезмерного употребления алкоголя, причем далеко не лучшего качества.
Так, в "ДНР/ЛНР" не боевых летальных потерь у орков было семь за август, с начала сентября – уже два "отохотившихся" террориста, передает "Диалог.UA".
Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook пишет, что среди террористов возросло количество суицидов и смертей от несчастных случаев.
Он также добавляет, что в террористической "ЛНР" оккупантов после распития метилового спирта настигла расплата. Один боевик умер, а второй ослеп.
Теги: Россия, Донбасс, алкоголь, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ
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