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Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе

12.12.2018 12:35
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Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе

Главарь «ДНР» Денис Пушилин вчера выступил со срочным сообщением, предупреждая жителей ОРДО о приближающемся «наступлении» украинской армии. Соответствующее видео опубликовано в сети.

По словам главаря ОРДО, ВСУ «планируют выйти к границе с Россией». Он уточнил, что ВСУ стянули около 12 000 человек к передовой и их целью является «захват» неподконтрольных Украине Новоазовского и Тельмановского районов с помощью танков и артиллерии. При этом он «успокоил» местное население обещанием «защитить территории» от ВСУ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, Пушилин, наступление
 
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