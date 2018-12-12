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«Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»

12.12.2018 19:19
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«Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник инициировал проведение «военных сборов» граждан, пребывающих в запасе. Информация об этом содержится в его «указе».

В тексте «документа» сказано, что с 17 по 26 декабря приказано организовать и провести военные сборы, призвав при этом 500 человек «из числа приписанных в состав резервных формирований».

Как стало известно, не явившихся по повестке уклонистов, будет «ловить полиция» и доставлять их в «военкоматы».

В то же время, всем «резервистам» обещают сохранить рабочие места и заработную плату «на период их участия» в «сборах».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, военные, ЛНР, ОРЛО
 
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