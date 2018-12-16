В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков

16.12.2018 16:35

На временно оккупированных территориях Донецкой области работников школ и учащихся обязали собирать «посылки» для боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» заставляют работников и учащихся школ собирать для боевиков «ДНР» «посылки». Людей заставляют приносить чай, кофе, печенье и др. При этом отказ чреват серьезными неприятностями. Оккупационные «власти» не интересует, что зарплата работников школ небольшая, а родители учащихся, порой, могут позволить себе покупку только самых необходимых продуктов питания.

Вот какие объявления появились в школах: «Уважаемые коллеги! С 10.12.2018 по 20.12.2018 в рамках реализации долгосрочного проекта «Герои» объявлена акция «Посылка Солдату», приуроченная к Новогодним и Рождественским праздникам. В рамках акции будет осуществляться сбор и передача продуктовых наборов военнослужащим ДНР (чай, кофе, кондитерские изделия, печенье домашняя выпечка (за исключением скоропортящихся продуктов). Сборы посылок будут осуществляться в приемной школы».

Вот что рассказал работник школы, приславший объявление:

«ДЬІРа собирает жратву для орков. Сначала обязали самьій обеспеченньій слой населения — учащихся. Благо повод появился — НГ скоро. Не принести нельзя. По умолчанию становишься предателем. #Донецк. Школу не скажу. Еще пригодится».