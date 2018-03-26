- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"
"Амстор" до оккупации Донбасса в буквальном смысле кишел людьми. После того как террористы его "отжали", они так и не смогли на полную запустить популярный ранее среди жителей Донецка торговый комплекс. Дончане уверены, что "Амстор" ждет печальная судьба: он в скором времени будет закрыт, поскольку вообще непосещаем людьми, передает "Диалог.UA".
В соцсетях жители Донецка признаются, что нынешнее состояние "Амстора" – это очень больное и жалкое зрелище: террористы ТЦ окончательно "довели до ручки". Торговый центр на многих производит тяжелое и гнетущее впечатление. Так, как раньше, дончане уже не могут покупать все то, что сегодня предлагает этот комплекс. Да и положа руку на сердце, как признаются жители Донецка, качество и ассортимент предлагаемого в "Амсторе" товара оставляет желать лучшего.
В соцстетях участники обсуждений рассказывают, что многие арендаторы торговых площадей отсюда съехали, в "Амсторе" почти нет вечером людей, а жалкий товар продается по "нехилым" ценам. "Унылое зрелище", " Не будет у таких больших магазинов покупателей. Сейчас все в основном покупают или на рынке, или возле дома", - пишут дончане.
Кроме того, жители Донецка констатируют, покупательская способность в "ДНР" настолько низкая, что доходов людей сегодня не хватает на приобретение даже элементарных вещей. "Я не была в Донецке с осени 2014 года. Тогда был ужас, но сейчас тут просто мрак. Много вооруженных упырей по улицам, город депрессивный, от былого Донецка не осталось и следа. "Амстор" и другие центры реально убиты. Ассортимента ноль, но цены потолочные.
Орковласть реально думает, что нищий Донецк будет такое покупать?" "Да все это можно было предугадать еще три года назад. Люди нищие, доведенные до ручки. Они не то, что в "Амстор" сходить не могут, не всегда на рынок прийти есть деньги", "К сожалению, пока раша не оставит Донбасс в покое, таких амсторов по всему востоку Украины будет много. Это факт, а раньше Донецк имел все шансы стал реальным европейским городом..." - пишут в соцсетях пользователи.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, продукты, Амстор, товар, ДНР, боевики
- Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"
- Журналист прошелся по московскому рынку и озверел
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Жители Донецка сняли на видео тяжелую технику террористов в центре города (ВИДЕО)
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине